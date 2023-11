Terza categoria. Girone "A»: esame Cascio per l’Atletico Castiglione. Girone "B»: Valfreddana e Morianese all’allungo Riprende il campionato di Terza categoria in Toscana: sabato 23 dicembre si giocheranno le gare rinviate per l'alluvione. Nel girone A e B tante sfide con sorprese. Lunedì posticipi Atletico Marginone-Aquila Sant'Anna e Securjob Football Club-Casciana Poggio.