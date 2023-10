TERZA CATEGORIA. Girone "A»: un rinvio. Un 3 a 0 a tavolino nel girone "B»

Nel girone "A" il Securjob Football Club non si presenta sul campo dell’Atletico Castiglione e rimedia la sconfitta a tavolino per 3 a 0 che, in settimana, verrà ratificata dal giudice sportivo. Questi gli altri risultati: Atletico Fornoli - Villa Basilica 3-2 (Marchetti, Tomei, Zhyrukha, Del Magro, Galligani), Ligacutiglianese - Cascio 2-2 (doppietta di Manzoni, uno su rigore; Vangi, Franchini), Coreglia - Lammari 4-1 (tripletta di M. Cardosi; Silvestri; rigore di Stringari), Filicaia Diavoli Rossi - Pieve San Paolo 1-1 (Valiensi, rigore di Vannucci), New Team - Baston Villa Qrv 4-1 (Chiriacò, Bravi, Rocchiccioli, Pennucci, Morelli), Sporting Vagli - Lucca Ovest 1-2.

Classifica: Filicaia Diavoli Rossi, Atletico Castiglione, New Team 7; Casciana Poggio, Coreglia, Atletico Fornoli 6; Cascio 5; Pieve San Paolo, Lammari 4; Lucca Ovest 3; Ligacutiglianese 2; Villa Basilica 1; Sporting Vagli, Baston Villa Qrv, Securjob Football Club 0.

Girone "B": Retignano - Vorno 0-2 (doppietta di Tiberio), Bargecchia - Atletico Marginone 0-1 (Paccosi), Farneta - Calcistica Popolare Trebesto 3-2 (Catinali, Di Bello, Benadima, rigore di Ramacciotti, Grida), Sant’Alessio - Forte dei Marmi 0-4 (tripletta di A. Maggi; G. Maggi), Spianate - San Lorenzo 2-2 (Contini, L. Vannucci, Vitillo, Romani), Stiava - Folgore Segromigno Piano 1-0 (Bertini), Valfreddana - Aquila Sant’Anna 1-0 (Gentile), Veneri - Morianese rinviata per impraticabilità del campo.

Classifica: Valfreddana, Vorno 9; San Lorenzo 7; Morianese*, Forte dei Marmi, Aquila Sant’Anna, Atletico Marginone 6; Folgore Segromigno Piano, Spianate 4; Bargecchia, Farneta, Stiava 3; Retignano1; Veneri*, Calcistica Popolare Trebesto, Sant’Alessio 0.

Nota: *=una gara in meno.

Alessia Lombardi