Terza categoria - Girone "B». La Morianese allunga. Spianate pari, Farneta ko

Nei posticipi del girone "B", due vittorie e un pari. La capolista Morianese ha espugnato di misura il campo dell’Atletico Marginone: gol della vittoria di Roberti. Pareggio 1 a 1 tra Bargecchia e Spianate, con le reti di Greco per i padroni di casa e di Craparotta per i lucchesi. Vittoria esterna per lo Stiava: 3 a 2 sul campo di Monsagrati contro il Farneta; i versiliesi passano grazie alla doppietta di Bertilotti e al gol di Marchetti; ai biancoverdi non bastano Di Bello e Dianda.

La classifica: Morianese 66; Vorno, Valfreddana 60; Folgore Segromigno Piano 55; Sp. Forte dei Marmi 53; Stiava 45; S.Lorenzo 39; Atl. Marginone 35; Aquila S.Anna 34; Bargecchia 31; Farneta, Spianate 27; C. Popolare Trebesto 26; Retignano 24; Veneri 21; S. Alessio 3.

A. L.