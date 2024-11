Terza categoria - Gironi "A» e "B». Tutte le sfide oggi alle ore 14,30. New Team e S.Alessio alla fuga

Dopo la seconda giornata della Coppa provinciale andata in archivio, si torna a giocare in campionato con le sfide della nona giornata.

Nel girone "A" tutte le partite si giocheranno alle ore 14,30. La capolista New Team proverà a conquistare punti pesanti, in casa contro il Baston Villa, mentre la diretta inseguitrice, il Casciana Poggio, andrà a fare visita all’Aquila Sant’Anna. Interessante anche lo scontro diretto tra Calcistica Popolare Trebesto e Coreglia, entrambe appaiane in classifica nelle zone alte. Le altre gare in programma sono: Barga - Sporting Vagli (con il debutto in panchina per quest’ultimi del nuovo trainer Giacomo Nincheri), Filicaia Diavoli Rossi - Farneta, Lucca Ovest - San Lorenzo e Pontecosi Lagosì - San Vito.

Nel girone "B" impegno sulla carta molto facile per la capolista Sant’Alessio che affronterà il Lammari, alle 14.30, penultimo in classifica assieme al Galleno. Anche la seconda, il Vorno, trascinato da un grande Manuel Pera, ospiterà il Lido di Camaiore che si trova a centro classifica. Sempre alle 14.30 si disputeranno anche: Real Borgo Pittini - Bargecchia, Stiava - Bioacqua Av Le Case, Traversagna - Galleno, Villa Basilica - Spianate.

Al. Lomb.