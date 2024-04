Terza categoria - Gironi "A» e "B»: il programma. Oggi le due capolista possono centrare già la promozione

Scatta, oggi, l’undicesima giornata del campionato di Terza categoria per i girone "A" e per il girone "B" ed è la quint’ultima gara per entrambi i gruppi della lucchesia, con le due capolista che proveranno a staccare già in questo i biglietti per la promozione diretta nella Seconda categoria.

Nel girone "A" la capolista Atletico Castiglione, che ha sei punti di vantaggio sulla coppia Pieve San Paolo-Cascio, proverà, questo pomeriggio, alle 15.30, ad espugnare il campo dell’Atletico Fornoli. Le altre gare in programma, sempre alle 15.30, sono: Baston Villa Qrv - Lucca Ovest, Cascio - Lammari, Filicaia Diavoli Rossi - Coreglia, Ligacutiglianese - Sporting Vagli e New Team - Casciana Poggio.

Anche nel girone "B" è tutto possibile. Al vertice della classifica c’è la Morianese con 60 punti, seguita dal Vorno con 56. E, proprio questo pomeriggio, alle 15.30, ci sarà lo scontro tra il Vorno e la Folgore Segromigno Piano, terza a 54 punti, appaiata al Valfreddana. Questi gli altri match si giocheranno: alle 14.30 Veneri - Calcistica Popolare Trebesto; alle 15 Sant’Alessio - Valfreddana; alle 15.30: Morianese - Aquila Sant’Anna, San Lorenzo - Farneta e Spianate - Stiava.

Sarà un finale di stagione da vivere, dunque, davvero intensamente, con le formazioni di vertice, come detto, che si daranno battaglia fino alla fine: non solo per la promozione diretta, ma anche per centrare i play-off.

Alessia Lombardi