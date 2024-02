Terza categoria. Goleada della capolista Paganico. Virtus Amiata corsara a Grosseto

Proseguono a vincere le prime della classe. Belle affermazioni per Paganico, San Quirico e Virtus Amiata, mentre il Ribolla impatta ed oramai è fuori dai giochi per il vertice. La Virtus Amiata vince l’anticipo della finale di Coppa Provinciale contro un avversario che ieri non ha giocato al meglio delle proprie possibilità. Oramai fuori dai giochi anche l’Aurora Pitigliano: il nuovo corso Gaggi ha portato un pareggio, troppo poco per recuperare terreno sulle prime della classe. Bella vittoria invece dello Sticciano contro il Capalbio, mentre il Batignano si rianima con un successo bello ed importante.

La classifica: Paganico 43, San Quirico di Sorano 40, Virtus Amiata 36, Ribolla 30, Aurora Pitigliano 29, Alta Maremma 27, Braccagni 27, Orbetello Scalo 23, Sticciano 22, Polisportiva Scansano 18, Atletico Grosseto 18, Batignano 18, Civitella 16, Capalbio 15, Semproniano 8.