Terza categoria. Il Batignano soprende tutti. L’Alberese vince con goleada

L’Alberese vince con goleada la sfida contro l’Atletico Grosseto ed approfittando del ko dell’Alta Maremma si piazza al primo posto in classifica di Terza categoria. Prova importante della formazione di Lupo, rinforzata anche dall’apertura del calciomercato. Alta Maremma che invece perde per la prima volta in campionato sul campo del Batignano, trascinato dalla doppietta di Pratesi. Al terzo posto il Pitigliano vince il braccio di ferro a suon di gol col Capalbio e si conferma terza forza del torneo, in scia alle prime due formazioni. Vittoria rinfrancante per il Ribolla a Scansano, mentre l’Orbetello Scalo batte il Semproniano e lascia l’ultima posizione in classifica.

La classifica: Alberese 25, Alta Maremma 23, Aurora Pitigliano 22, Capalbio 18, Rispescia 17, Montiano 17, Ribolla 14, Batignano 14, Atletico Grosseto 13, Civitella 12, Polisportiva Scansano 11, Braccagni 11, Sticciano 6, Orbetello Scalo 6, Semproniano 5.