Terza categoria. Il Braccagni stende il Ribolla. Il Paganico allunga ancora

Il Paganico vince di misura e continua la sua corsa. Il centro di Kante vale un successo sudato e meritato per i bianconeri che mantengono sei punti di vantaggio sul San Quirico. Brutto passo falso del Ribolla che cade in casa del Braccagni. I gialloverdi, allenati da mister Tosi (nuovo tecnico) trovano subito un successo importantissimo che li fa salire quasi a ridosso della zona playoff. Chi riesce a fare peggio è addirittura l’Orbetello Scalo, sconfitto a Civitella. Per i lagunari i sogni playoff si spengono qui. Rimonta super per il Pitigliano contro gli amiatini della Virtus Amiata.

La classifica del campionato di Terza categoria: Paganico 40, San Quirico di Sorano 34, Virtus Amiata 30, Ribolla 28, Aurora Pitigliano 28, Braccagni 24, Orbetello Scalo 21, Atletico Grosseto 18, Sticciano 18, Capalbio 15, Batignano 15, Polisportiva Scansano 14, Civitella 14, Semproniano 8.