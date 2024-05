Terza categoria: Il club di Poggio alla Malva ha battuto (1-0) La Briglia Vaiano nella finalissima playoff. Colligiani trascina la Polisportiva Naldi: è festa. Conquistata la promozione in Seconda categoria

Una rete di Colligiani, su assist di Bossahon, a suggellare l’1-0 finale quando la situazione di equilibrio sembrava prossima a consolidarsi. E sarà quindi la Polisportiva Naldi ad aggiungersi alla Valbisenzio Academy, per quel che riguarda la partecipazione alla Seconda Categoria 2024/25. E’ il verdetto emesso sabato scorso dalla finalissima dei playoff di Terza Categoria, che ha visto il club di Poggio alla Malva prevalere al Rossi di Santa Lucia su La Briglia Vaiano. Un match comunque equilibrato fra due squadre che davano l’impressione di equivalersi, stando perlomeno al percorso effettuato nella "regular season": entrambe avevano chiuso a 62 punti alle spalle della Valbisenzio, con uno scontro diretto vinto a testa, ma il secondo posto (con la possibilità di giocare contro il San Giusto quinto in semifinale) è andato ai carmignanesi in virtù del maggior numero di reti segnate. Gasparri, Ammirati, Palma, Antenucci, Macconi, Camerini, Monni, Ibraliu, Franceschini, Checchi e Bossahon l’undici titolare schierato da coach Pulidori contro i vaianesi, con Santangelo, Ballerini, Bagni, Bargioni, Cardamone, Cioni, Nesi, Pagnotta e il match-winner Colligiani pronti a subentrare. Una squadra che ha fatto della regolarità un suo punto di forza, considerando le venti vittorie su ventotto partite in campionato. E che ha mostrato carattere, come nel caso della qualificazione all’ultimo atto agguantata in precedenza sul finire dei supplementari. Festa dunque per il sodalizio carmignanese che torna in Seconda a sei anni di distanza dall’ultima volta, con l’obiettivo di restarci a lungo.

Giovanni Fiorentino