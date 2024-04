Terza categoria Il Dallas Romagnano (4-1) si riprende il secondo posto Nel 25° turno di Terza categoria, lo Spartak Apuane ferma la capolista Seravezza (1-1), mentre il Dallas Romagnano si riconquista la seconda posizione battendo l'Attuoni (4-1). La Gragnolese trionfa nel derby contro il Vallizeri (2-7). Altri risultati positivi per Montagna Seravezzina, Monti e Don Bosco Fossone. Stasera a Ronchi, Tirrena-Pontremoli con i lunigianesi in cerca di punti per i playoff.