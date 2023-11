Terza Categoria. Il derby Calasanzio-Avane apre stasera il programma. Il Ponte a Elsa vince il recupero e vola al comando

Sarà il derby tutto empolese Calasanzio-Avane ad aprire stasera un nuovo turno del campionato di 3ª Categoria. La gara si svolgerà alle 21 a Pagnana. Sempre stasera alla stessa ora, poi, nel medesimo girone B di Pisa al campo sportivo Galli di Fucecchio il Giovani Fucecchio 2000 riceverà l’Oltrera di Pontedera. A chiudere il programma delle squadre locali impegnate in questo raggruppamento la trasferta domenicale del Ponzano all’impianto Abetone di Pisa per misurarsi con il Freccia Azzurra (fischio d’inizio alle ore 15). Gialloblù empolesi che nel frattempo mercoledì scorso hanno impattato 2-2 sul campo del Marciana nel recupero della 4ª giornata. Per la compagine allenata da Antonio Gargiulo sono andati a segno Pastorelli e De Vincentis. Il Ponzano sale così a quota 2 punti, ma resta al penultimo posto davanti proprio al Marciana, che ha invece conquistato il suo primo punto stagionale. In questo week-end turno di riposo per il Ponte a Elsa, nuova capolista dopo l’1-0 a firma Ferri rifilato sempre mercoledì sera allo Zambra nello scontro diretto al vertice non disputato lo scorso 21 ottobre. La rete decisiva è arrivata a metà ripresa dopo una prima frazione combattuta in cui il team di Bagnoli ha comunque avuto più occasioni di passare in vantaggio. Nel girone A di Firenze, invece, domani alle 14.30 a Lazzeretto incrocio tra team del circondario in Sporting-Marcialla, mentre alle 15 il Capraia sarà di scena a Campi Bisenzio contro il San Lorenzo. Domenica alle 14.30 a Monterappoli, infine, il Serravalle ospiterà il San Vincenzo a Torri.