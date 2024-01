Terza categoria. Il Mezzano si avvicina al Punta Marina. Rallenta l’Atlas

Il Punta Marina resta capolista del girone A di Terza, pur osservando il turno di riposo. Ma ora il suo vantaggio sul Mezzano è di soli 3 punti, visto il successo dei granata – che però ora hanno una partita in più – per 2-0 a Carpinello. Decisiva la doppietta di Pirazzoli che sale così a 13 gol in campionato, anche se 1 gli è stato tolto dal giudice sportivo. Alle spalle delle due big l’Atlas rallenta, dopo il pari per 2-2 in casa del Bisanzio: la squadra di Santo Stefano viene così raggiunta al terzo posto dalla Compagnia dell’Albero di Giacomo Marrone, vittoriosa 2-1 in casa dell’Endas Monti. Nel girone B termina 0-0 il big match tra Brisighella e Prada: ne approfitta la Pro Loco Reda che batte 3-1 – con gol di Sinani, Passero e Valmori – lo Sporting Lugo e raggiunge in testa alla classifica il Brisighella (Manisor nella foto).

Girone A: Bisanzio-Atlas 2-2, Carpinello-Mezzano 0-2, Coyotes-P. Corsini 6-0, E. Mattei-S. Romagna 1-1, Monti-C. Albero 1-2, Pol. Camerlona-J. Cervia 3-2. Riposa: P. Marina. Classifica: P. Marina 35; Mezzano 32; Atlas, C. Albero 25; Carpinello 21; Coyotes 19; J. Cervia, Camerlona 17; P. Corsini 13; Bisanzio 12; S. Romagna 11; Mattei 10; Monti 9. Girone B: Biancanigo-Villanova 1-3, Brisighella-Prada 0-0, Giovecca-Marradese 4-2, M. Bubano-Lectron 1-0, P. L. Reda-Sp. Lugo 3-1, Ulisse&Penelope-Vatra 2-1. Riposa: Lugo. Classifica: P. L. Reda, Brisighella 31; Prada 30; Sp. Lugo 23; Biancanigo 20; Lugo, Giovecca 19; Ulisse&Penelope 17; M. Bubano, Vatra 15; Marradese, Villanova 12; Lectron 7.

u.b.