Terza categoria. Il Paganico prova a sbancare Scansano

Il campionato di Terza categoria prosegue spedito con la prima della classe Paganico che oggi sarà in quel di Scansano nel tentativo di non fermare la propria corsa. Dopo l’eliminazione di coppa i ragazzi di Amedei ora puntano tutto sul campionato, ma lo Scansano, fresco di cambio di tecnico, vorrà di certo uscire dal momento opaco.

Dietro spera il San Quirico in quel di Batignano, contro un avversario alla portata, mentre la Virtus Amiata non avrà vita facile a Pitigliano. Il Ribolla rischia invece a Braccagni, dove c’è come tecnico il volto nuovo di Tosi, e coi gialloverdi che in casa sono un cliente scomodo per tutti. Il nuovo allenatore dei gialloverdi è Diego Tosi, il quale sostituisce il dimissionario Frati dopo due settimane durante le quali i braccagnini sono stati guidati da vari traghettatori. Il programma: Atletico Grosseto-Capalbio, Aurora Pitigliano-Virtus Amiata, Batignano-San Quirico, Braccagni-Ribolla, Civitella-Orbetello Scalo, Scansano-Paganico, Sticciano-Semproniano.