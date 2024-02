TERZA CATEGORIA. Il Paganico prova ad allungare la corsa

Tre sfide a distanza per la lotta al vertice nel torneo di Terza categoria. La capolista Paganico di mister Amedei ospita il Capalbio, penultimo in classifica. Dietro, pronto ad approfittarne, c’è il San Quirico staccato di un punto che sarà di scena a Scansano. La Virtus Amiata sarà invece a Sticciano. L’Alta Maremma, proprietaria del quinto posto, provo a difendersi sul campo dell’Atletico Grosseto, che sta attraversando un periodo non proprio semplice, mentre il Pitigliano di Gaggi, sesto e fuori dai giochi di vertice, invece riposa e perderà sicuramente terreno, magari a scapito di un Braccagni che ospita l’Orbetello Scalo. Gialloverdi e lagunari sono vicini in classifica ed entrambe le formazioni hanno ambizione di modificare in meglio la propria situazione di classifica. Pitigliano, quindi, avvisato.

Il programma: Atletico Grosseto-Alta Maremma, Batignano-Civitella, Braccagni-Orbetello Scalo, Paganico-Capalbio, Scansano-San Quirico, Semproniano-Ribolla, Sticciano-Virtus Amiata.