TERZA CATEGORIA. Il Paganico rischia contro il Ribolla

Trasferta insidiosa per la capolista Paganico nel ventesimo turno di Terza categoria. I primi della classe oggi infatti saranno a Ribolla, per una sfida molto delicata. Il team di mister Amedei, primo con 43 punti se la vedrà con la squadra di Galeotti, in crisi ultimamente e scivolata al quarto posto: ma sempre formazione insidiosa. Dietro, il San Quirico, staccato di tre punti, ospita lo Sticciano per provare ad approfittare di un passo falso della prima della classe. La Virtus Amiata, dopo la vittoria della coppa di giovedì torna in campo ospitando un Braccagni insidioso. La sconfitta della finale di coppa, l’Atletico Grosseto, sarà in laguna contro l’Orbetello Scalo. Il programma: Alta Maremma-Batignano, Capalbio-Scansano, Civitella- Pitigliano, Orbetello Scalo-Atletico Grosseto, Ribolla-Paganico, San Quirico-Sticciano, Virtus Amiata-Braccagni, riposa Semproniano.