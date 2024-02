Terza categoria: il programma del weekend. Naldi-La Briglia Vaiano. Punti d’oro in palio

La prima della classe vuole allungare, ma le inseguitrici non mollano. E’ il programma della diciottesima giornata di Terza Categoria, pronta ad iniziare oggi. La Valbisenzio Academy capolista riceverà il BGV Soccer alle 15, con l’obiettivo di mantenere il primato nella consapevolezza di poter contare su una gara in meno delle contendenti (con la possibilità di incrementare ulteriormente il margine di vantaggio, aggiudicandosi anche il derby di mercoledì prossimo contro Las Vegas). E di mettere pressione al San Giusto, secondo in classifica con tre lunghezze di ritardo, che sarà impegnato in uno dei due posticipi domenicali contro il Carmignano (alle 14,30).

Tornando al programma del sabato, da tenere d’occhio Polisportiva Naldi – La Briglia Vaiano: i carmignanesi sono terzi a quattro punti dal vertice e vogliono continuare a sognare, ma i vaianesi (quarti) sanno che un eventuale successo permetterebbe loro di mettere la freccia e la carica motivazionale non dovrebbe mancare.

Da seguire anche Polisportiva Bacchereto – Las Vegas, per una partita che mette di fronte due squadre competitive alle quale è fin qui mancata solo un po’ di continuità. Il Paperino San Giorgio è invece chiamato a rialzarsi, dopo le ultime sconfitte che sono costate l’allontanamento dalle posizioni che contano: il PSG deve quindi battere il Tobbiana sfruttando il fattore-campo, per cullare sogni di risalita. All’Achilli di Tavola, l’Eureka riceverà il Colonnata per risalire la china (con fischio d’inizio alle 15).

Alle 15,30 si giocherà invece Grignano – Montepiano, con gli uomini del direttore generale Luca Benesperi che partiranno con i favori del pronostico. A chiudere il tutto, alle 15 di domani, ecco infine La Libertà Viaccia – Eurocalcio "B", per una sfida che come di consueto non assegnerà alcun punto.

Giovanni Fiorentino