Terza categoria. Il programma delle sfide

Nel girone "A", per la quarta giornata, in vetta Filicaia Diavoli Rossi e Atletico Castiglione affronteranno, rispettivamente, a Sillicagnana il Cascio (ore 15.30) e a Badia Pozzeveri il Villa Basilica, con inizio alle 14,30. Riposerà l’altra capolista New Team. Le altre: alle 14.30 Pieve San Paolo - Atletico Fornoli, alle 15 Lucca Ovest - Casciana Poggio; alle 15.30: Baston Villa Qrv - Ligacutiglianese, Lammari - Sporting Vagli e Securjob Football Club - Coreglia.

Nel girone "B" Valfreddana e Vorno dovranno vedersela alle 15.30, rispettivamente contro l’Atletico Marginone in trasferta e (in casa) contro lo Spianate. Sfida tutta versiliese alle 14.30 tra Sporting Forte dei Marmi e Retignano. Le altre gare: alle 15 Aquila Sant’Anna - Calcistica Popolare Trebesto e Veneri - Farneta; alle 15.30: Folgore Segromigno Piano - Bargecchia, Morianese - Sant’Alessio e San Lorenzo - Stiava. Il recupero della terza giornata tra Veneri e Morianese, rinviata per impraticabilità di campo, si giocherà mercoledì 8 novembre, alle 20.45, allo "Stadio dei Fiori" di Pescia.

Al. Lomb.