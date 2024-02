Terza Categoria. Il Punta Marina a Carpinello. Testacoda Brisighella-Bubano

Il Punta Marina, capolista nel girone A di Terza Categoria, fa visita oggi pomeriggio al Carpinello, quarto. Gli adriatici difendono 4 punti di vantaggio (ma hanno già riposato al contrario delle dirette rivali) sul Mezzano, in campo sempre oggi a Santo Stefano contro l’Atlas. Molto interessante anche il match a Camerlona tra i locali e la Compagnia dell’Albero, terza anche se staccata di 10 punti dal Punta Marina. Completa la giornata odierna – cinque le gare in programma – Cral Mattei-Coyotes e il derby cervese tra Junior e Saline Romagna. Anche nel girone B la capolista Brisighella scende in campo oggi al Comunale di Mordano contro il Bubano, penultimo. Potrebbe essere una buona occasione per allungare in classifica, visto che la Pro Loco Reda, seconda, nel weekend riposa. Potrebbe guadagnare terreno anche il Prada, impegnato, però a Castel Bolognese contro il Biancanigo. Terza Categoria (19ª giornata, ore 14,30). Girone A: Atlas-Mezzano, Carpinello-P. Marina, E. Mattei-Coyotes, J. Cervia-S. Romagna, Pol. Camerlona-C. Albero. Domani: Bisanzio-P. Corsini. Riposa: Monti. Classifica: P. Marina 41; Mezzano 37; C. Albero 31; Carpinello 28; Atlas 26; Coyotes 25; Camerlona 24; J. Cervia 19; P. Corsini 16; S. Romagna 15; Mattei 13; Bisanzio 12; Monti 9. Girone B: Giovecca-Lugo, M. Bubano-Brisighella. Domani: Biancanigo-Prada, , Ulisse&Penelope-Sp. Lugo, Vatra-Lectron, Villanova-Marradese. Riposa: P. L. Reda. Classifica: Brisighella 37; P. L. Reda 34; Prada 33; Sp. Lugo 32; Lugo 25; Biancanigo 24; Giovecca 23; Villanova, Vatra 18; Ulisse&Penelope 17; Marradese 16; M. Bubano 15; Lectron 11.

u.b.