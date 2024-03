Terza Categoria. Il Punta Marina allunga. Brisighella e Lugo appaiate in vetta

Nel girone A di Terza, in attesa del recupero del 27 marzo tra Mezzano e Saline Romagna, il Punta Marina allunga, regolando 1-0 il Junior Cervia col 10º gol di Tarlazzi. Gli adriatici sono a +10 sul Mezzano che cade 1-0 con la Compagnia dell’Albero di Marrone (foto), a segno nel finale con De Donato /7° centro). Nel lottatissimo girone B cambia ancora la capolista: ora sono due in vetta, il Brisighella (5-0 a Ulisse&Penelope) e lo Sporting Lugo, vittorioso 3-1 sulla Marradese grazie anche ad una doppietta di Francesco Madonna. Perdono terreno, anche se restano rispettivamente a 2 e 3 punti, il Prada sconfitto in casa 1-3 dal Villanova, e la Pro Loco Reda, stoppata sul pari casalingo (1-1) dal Biancanigo. Girone A: C. dell’Albero-Mezzano 1-0, Coyotes-Pol. Camerlona 1-0, E. Mattei-Carpinello 1-4, Monti-Bisanzio 1-1, P. Corsini-Atlas 3-2, P. Marina-J. Cervia 1-0. Riposa: S. Romagna. Classifica: P. Marina 50; Mezzano 40; C. Albero 38; Coyotes 37; Carpinello 35; J. Cervia 28; Atlas 27; Camerlona 25; P. Corsini 22; S. Romagna, E. Mattei, Bisanzio 16; Monti 11. Girone B: Brisighella-Ulisse&Penelope 5-0, Lugo-Vatra 4-1, M. Bubano-Giovecca 3-3, Prada-Villanova 1-3, P. L. Reda-Biancanigo 1-1, Sp. Lugo-Marradese 3-1. Riposa: Lectron. Classifica: Brisighella, Sp. Lugo 44; Prada 42; P. L. Reda 41; Lugo 33; Biancanigo 27; Giovecca, Villanova 25; Vatra 21; Marradese 20; M. Bubano 19; Ulisse&Penelope 17; Lectron 11.

u.b.