Terza categoria. Il Punta Marina è un rullo compressore. Il Mezzano, a sei punti, sembra l’unico rivale

Mancano tre partite, da recuperare o da concludere, per ritenere terminato il girone d’andata di Terza Categoria e non sarà semplice giocarle da qui a fine 2023, per il doppio weekend di Coppa e per la doppia gara mancante, nel girone A, alla Pol. Camerlona – con Monti il 13 e Bisanzio il 16 – impegnata anche nel Memorial Vitali. Comunque vadano le due partite del Camerlona, il Punta Marina è campione d’inverno: ha chiuso l’andata con 32 punti, frutto di 10 vittorie e 2 pareggi. Incredibilmente il bilancio tra gare casalinghe e gare esterne è di perfetta parità: 5 vittorie e 1 pari in casa (2-2 con l’Atlas), 1 vittorie e 1 pari in trasferta (0-0 a Mezzano) nell’unica gara senza reti. Anche il numero dei gol è identico: 15 fatti e 5 subiti, sia in casa, sia fuori. Al momento l’unica vera rivale è il Mezzano che ha 6 punti in meno ma anche uno 0-3 a tavolino che ha ribaltato una vittoria sul campo. Non per niente il Mezzano ha anche il capocannoniere del girone, Pirazzoli con 10 reti sul campo ma 1 tolto dal giudice sportivo.

Più equilibrio nel girone B con 3 squadre in 2 punti (Brisighella, Prada e Pro Loco Reda) nonché la possibilità dello Sporting Lugo, dovesse vincere sabato nel recupero di Marradi di raggiungere il terzo posto a 2 lunghezze dalla vetta. Classifiche Terza Categoria (13ª giornata). Girone A: P. Marina 32; Mezzano 26; Atlas 23; C. Albero 21; Carpinello 20; Coyotes 15; J. Cervia, Camerlona 14; P. Corsini 13; Mattei 9; Bisanzio 8; S. Romagna 7; Monti 6. Girone B: Brisighella 27; Prada 26; P. L. Reda 25; Sp. Lugo 22; Lugo 19; Biancanigo 17; Giovecca 16; Vatra 15; Ulisse 14; M. Bubano 11; Marradese 10; Lectron 7; Villanova 6.

u.b.