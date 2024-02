Terza Categoria. Il Punta Marina regola il Cral Mattei. Bene il Brisighella

In uno degli anticipi di sabato, nel girone A di Terza, la capolista Punta Marina regola 2-0 il Cral Mattei grazie anche alla 12ª rete di Raffaele Boccia. Perde terreno il Mezzano: 2-2 in casa con il Junior Cervia: ora i granata sono a -4 dagli adriatici che, peraltro, hanno già riposato. Bene anche la Compagnia dell’Albero, vittoriosa 2-1 sul Bisanzio. Nel girone B il Brisighella trionfa 3-1 con la Pro Loco Reda nel big match tra le due prime: in gol Giunchedi, Nonni e Manisor mentre agli ospiti non basta il rigore di Mercuriali. Resta, tuttavia, seconda la Pro Loco Reda, per la sconfitta a sorpresa del Prada di Edoardo Francia (foto), battuto in casa 0-2 (doppietta di Pedone) dal Giovecca. Risultati Terza Categoria (18ª giornata). Girone A: C. Albero-Bisanzio 2-1, Coyotes-Monti 5-2, Mezzano-J. Cervia 2-2, P. Corsini-Carpinello 1-2, P. Marina-E. Mattei 2-0, S. Romagna-Pol. Camerlona 1-3. Riposa: Atlas. Classifica: P. Marina 41; Mezzano 37; C. Albero 31; Carpinello 28; Atlas 26; Coyotes 25; Camerlona 24; J. Cervia 19; P. Corsini 16; S. Romagna 15; Mattei 13; Bisanzio 12; Monti 9. Girone B: Brisighella-P. L. Reda 3-1, Lectron-Ulisse&Penelope 5-4, Lugo-M. Bubano 2-0, Marradese-Vatra 0-3, Prada-Giovecca 0-2, Sp. Lugo-Biancanigo 1-0. Riposa: Villanova. Classifica: Brisighella 37; P. L. Reda 34; Prada 33; Sp. Lugo 32; Lugo 25; Biancanigo 24; Giovecca 23; Villanova, Vatra 18; Ulisse&Penelope 17; Marradese 16; M. Bubano 15; Lectron 11.

u.b.