Terza categoria. Il Punta Marina verso la promozione. Impresa Lectron

Vincono le prime due nel girone A di Terza, Punta Marina e Mezzano: la prima supera 3-1 l’Atlas (nella foto Canducci) con una doppietta del bomber Raffaele Boccia, salito a 18 gol. I granata regolano 2-1 il Porto Corsini e si mantengono a -10: domani sera, nel recupero con le Saline Romagna, non devono perdere altrimenti il Punta Marina festeggerebbe con largo anticipo la promozione. A proposito di Saline Romagna, impone il pari (1-1) alla Compagnia dell’Albero che ha il grandissimo merito di non disunirsi malgrado la (discutibile) doppia inferiorità numerica per tanta parte di gara e, malgrado sia la formazione più giovane della Terza. Nel girone B impresa del Lectron che blocca sul 4-4 (e perdeva 4-1) una delle due prime, lo Sporting Lugo. Così il Brisighella – che ha già riposato – vola a +2 grazie al successo per 2-0 sul Vatra. 23ª giornata. Girone A: Atlas-P. Marina 1-3, Bisanzio-E. Mattei 1-2, J. Cervia-Coyotes 2-0, Mezzano-P. Corsini 2-1, Pol. Camerlona-Monti 4-4, S. Romagna-C. dell’Albero 1-1. Riposa: Carpinello. Classifica: P. Marina 53; Mezzano 43; C. Albero 39; Coyotes 37; Carpinello 35; J. Cervia 31; Atlas 27; Camerlona 26; P. Corsini 22; E. Mattei 19; S. Romagna 17; Bisanzio 16; Monti 12. Girone B: Biancanigo-M. Bubano 1-1, Lectron-Sp. Lugo 4-4, Marradese-Prada 2-4, Ulisse&Penelope-P. L. Reda 3-1, Vatra-Brisighella 0-2, Villanova-Lugo 0-3. Riposa: Giovecca. Classifica: Brisighella 47; Prada, Sp. Lugo 45; P. L. Reda 41; Lugo 36; Biancanigo 28; Giovecca, Villanova 25; Vatra 21; Marradese, M. Bubano, Ulisse&Penelope 20; Lectron 12.