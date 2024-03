Terza categoria: il punto sui campionati, con risultati e classifiche. Bargecchia sugli scudi. Ottovolante Seravezza

In Terza categoria si è giocata la 23ª giornata (ottava di ritorno) prima della sosta pasquale (si tornerà in campo sabato 6 aprile): le squadre-copertina della settimana sono il Bargecchia nel girone B di Lucca ed il SalaVetitia Seravezza FC in quello unicvo di Massa Carrara.

Girone lucchese. L’impresa di giornata è quella del Bargecchia di ’Pippo’ Piana che batte 1-0 la capolista Morianese grazie al gol-partita di Gabriele Del Chiaro. Bene anche lo Stiava (che supera 3-0 il Veneri con le reti di Bertini, Chiarini e Dianda) ed il rigenerato Retignano (che centra la sua terza vittoria di fila sconfiggendo 1-0 il Farneta: a Monsagrati è decisivo Cimardi nel posticipo del lunedì sera). Mentre in Valfreddana sabato ci aveva perso 2-1 lo Sporting Forte dei Marmi, cui non era bastato il gol di Gionata Grassi.

Gli altri risultati: Aquila Sant’Anna-San Lorenzo 0-2; Atletico Marginone-Folgore Segromigno Piano 0-0; Spianate-Sant’Alessio 3-0; Calcistica Popolare Trebesto-Vorno 1-4.

La classifica: Morianese 56; Vorno 53; Valfreddana 50; Folgore Segromigno Piano 48; Sporting Forte dei Marmi 45; San Lorenzo 37; Stiava 35; Aquila Sant’Anna 30; Atletico Marginone 29; Spianate 25; Bargecchia 24; Farneta 23; Veneri 21; Trebesto 20; Retignano 18; Sant’Alessio 3.

Girone apuano. Nel testacoda derby del lunedì sera la capolista SalaVetitia Seravezza FC esonda sul sintetico del “Pedonese“ rifilando un 8-0 a domicilio al malcapitato fanalino di coda Sporting Marina con la tripletta di Gianmarco Landi ed i singoli di Federico Tosi, Daniele Puccetti, Luca Ceragioli, Costa e Benetti. Sabato la Montagna Seravezzina aveva pareggiato 2-2 contro il Fosdinovo, segnando con Lucchesi e Giovannini.

Gli altri risultati: Vallizeri-Don Bosco Fossone 2-0; Spartak Apuane-Attuoni Avenza 0-2; Podenzana-Pontremoli 0-3; Dallas Romagnano-Marina di Massa 3-2; Tirrenia-Monti 1-1; aveva il turno di riposo la Gragnolese.

La classifica: Seravezza FC 53; Dallas 43; Attuoni 41; Montagna 40; Gragnolese e Pontremoli* 37; Monti* 35; Spartak* 33; Don Bosco 32; Fosdinovo* 28; Marina di Massa* 25; Vallizeri* 23; Tirrenia 21; Podenzana 7; Sporting Marina* 1. (* devono riposare)