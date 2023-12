Terza categoria: il punto sui campionati di lucca e di massa in cui militano le versiliesi. Bargecchia in ripresa, Retignano in crisi. Vincono 3-1 in rimonta le due seravezzine Nell'11ª giornata di Terza categoria nel girone B di Lucca e nel girone unico di Massa Carrara, il Bargecchia vince 5-0, mentre la SalaVetitia Seravezza FC e la Montagna Seravezzina vincono in rimonta. La classifica dopo 11 giornate vede Vorno e Morianese in testa. Sabato 6 gennaio si gioca la 12ª giornata.