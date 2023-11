Terza categoria: il punto sui campionati. Sporting Forte: rimonta da pazzi. Vincono Retignano e Montagna

Nella 6ª giornata del campionato di Terza categoria la scena se la prende tutta lo Sporting Forte dei Marmi che nel girone B di Lucca si rende protagonista di una rimonta davvero portentosa: sul sintetico di via Versilia i nerazzurri di Andrea Fiaschi passano in vantaggio 1-0 (gol di Balduini) contro lo Stiava ma poi si ritrovano sotto 3-1 (a segno con Barsotti su rigore, Santucci e Bertilotti) però non si arrendono e vanno a siglare un ribaltone da urlo sino al 5-3 finale grazie alla firme di Moschetti (doppietta), Maggi e Macchiarini. Lo Stiava chiude i 10 per il rosso diretto a Baldacci e poi all’88’ sbaglia un rigore con Barsotti che stavolta si fa parare il tiro di Nari. Dopo la sosta forzata in Toscana causa maltempo, riparte bene pure il Retignano che vince la sua prima gara di campionato rifilando un 3-0 a domicilio al Veneri con doppio Marsili e singolo di Intaschi. Perde ancora invece (ed è la quarta sconfitta di fila) il Bargecchia che, con in panchina Ersilio Belcore dopo le dimissioni di Luca Larini, cade a Vorno 3-2 non bastandogli Stella e Ricci. Gli altri risultati: San Lorenzo-Valfreddana 2-3; Folgore Segromigno Piano-Calcistica Popolare Trebesto 2-1; Morianese-Spianate 1-1; Sant’Alessio-Farneta 0-1; Atletico Marginone-Aquila Sant’Anna 0-0 nel posticipo del lunedì.

Classifica: Valfreddana 15; Morianese 13; Sporting Forte e Vorno 12; Folgore Segromigno 10; Spianate e Aquila Sant’Anna 8; San Lorenzo e Atletico Marginone 7; Stiava e Farneta 6; Retignano 4; Bargecchia e Veneri 3; Trebesto 1; Sant’Alessio 0.

Nel girone unico di Massa Carrara riposava il SalaVetitia Seravezza FC (che stasera recupera con l’Attuoni Avenza il match rinviato alla 4ª giornata) mentre hanno vinto la Montagna Seravezzina (provvisoria capolista), 2-1 col Tirrenia grazie a Guidotti e Tarabella, e pareggiato lo Sporting Marina 4-4 con l’Attuoni segnando con Da Prato, Piombetti, Coluccini e Caddeo. Gli altri risultati della 6ª giornata: Don Bosco Fossone-Gragnolese 2-2; Marina Massa-Spartak Apuane 1-1; Fosdinovo-Dallas Romagnano 1-2; Monti-Podenzana 4-1; Pontremoli-Vallizeri 2-0.

Classifica: Montagna 13; Dallas* 12; Gragnolese 10; Seravezza FC** e Monti 9; Marina di Massa 7; Fosdinovo 6; Attuoni**, Tirrenia, Don Bosco* e Pontremoli 5; Spartak Apuane 4; Vallizeri 2; Podenzana* e SportingMarina 1.