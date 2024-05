Terza categoria, il Ribolla si è già mosso. In panchina arriva Federico Fanfani

Il Ribolla ha scelto il proprio allenatore della prima squadra per la prossima stagione. Concluso il torneo di Terza categoria senza grandi sussulti, la società bianconera ha deciso di andare su un nome nuovo. Il presidente Andrea Maule e il direttore sportivo Paolo Turacchi infatti hanno scelto come allenatore della prossima stagione Federico Fanfani, allenatore trentanovenne che è reduce da due stagioni come secondo al Cinigiano. In questa stagione il Ribolla era stato allenato da Galeotti poi esonerato e sostituito da Berti, fino al termine della stagione. "Sarà Mister Federico Fanfani a guidare la rosa dei Miners nella prossima stagione sportiva – dicono Maule e Turacchi –. Un giovane ed ambizioso mister, che approda al Ribolla dopo una avvincente stagione sportiva che lo ha visto impegnato come secondo allenatore a Cinigiano in Seconda categoria. Per lui parlano il suo curriculum e la sua ampia esperienza calcistica. A mister Federico Fanfani il nostro più sentito augurio di buon lavoro".