Terza categoria. Il San Quirico è l’anti Paganico. Goleada della Virtus Amiata

Il San Quirico vince con l’Atletico Grosseto ed approfittando del turno di riposo del Paganico adesso è a meno tre sulla capolista. Giornata importante in Terza categoria, con i giallorossi che, pur faticando ad avere la meglio dell’Atletico Grosseto, ad oggi sembrano l’unica formazione in grado di poter contrastare il Paganico. Anche se non va sottovalutata la forza della Virtus Amiata che, con la coppia gol composta da Vacchiano e Panfi, oltre a battere il Batignano, adesso fa anche paura e si conferma al terzo posto. Continua invece il momento negativo del Ribolla che non va oltre al pari con lo Sticciano.

La classifica di Terza categoria: Paganico 40, San Quirico di Sorano 37, Virtus Amiata 33, Ribolla 29, Aurora Pitigliano 28, Braccagni 27, Alta Maremma 26, Orbetello Scalo 23, Sticciano 19, Atletico Grosseto 18, Polisportiva Scansano 17, Civitella 16, Capalbio 15, Batignano 15, Semproniano 8.