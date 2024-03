Terza categoria. Il San Quirico rallenta e ne approfitta la Virtus Amiata

CALCIO

La Virtus Amiata sbanca Ribolla ed aggancia il San Quirico in vetta alla classifica di Terza categoria. La formazione di Cencini stecca, pareggiando, contro il Capalbio terzultimo in classifica. Ne approfitta quindi la formazione di Pedone che ora è a pari punti degli avversari. Vittoria di misura per il Paganico che si rifà sotto e si conferma al terzo posto, scavando adesso un solco profondo sulla quarta posizione. Bella vittoria del Braccagni col Batignano, che si conferma formazione pericolosa, mentre il Pitigliano pareggia ancora e perde nuovamente terreno. Scoppiettante pareggio a Semproniano, dove il fanalino di coda impone il pari, 4-4, all’Orbetello Scalo.

La classifica: Virtus Amiata 54, San Quirico 54, Paganico 50, Alta Maremma 37, Braccagni 36, Aurora Pitigliano 36, Ribolla 35, Civitella 32, Orbetello Scalo 31, Sticciano 26, Polisportiva Scansano 23, Atletico Grosseto 22, Capalbio 21, Batignano 19, Semproniano 9.