Terza categoria. Il San Quirico rischia grosso contro il Ribolla

Dopo la rivoluzione in vetta alla Terza categoria oggi il San Quirico rischia contro il Ribolla. La neo capolista ospita i bianconeri, quarti e oramai fuori dai giochi primi posti, ma comunque intenzionati a chiudere in crescendo il campionato. Dietro sperano Paganico e Virtus Amiata: gli amiatini ospitano il fanalino di coda Semproniano, mentre i bianconeri saranno ad Orbetello per un incontro non troppo scontato. L’Aurora Pitigliano, quinto, ospita invece un Braccagni che vuole chiudere al meglio questo finale di stagione. Sarà una sfida aperta ad ogni risultato, perché il Pitigliano vuole concludere l’anno bene, ma gli ospiti sono una formazione insidiosa. Il programma: Alta Maremma-Scansano, Aurora Pitigliano-Braccagni, Batignano-Atletico Grosseto, Civitella-Sticciano, Orbetello Scalo-Paganico, San Quirico-Ribolla, Virtus Amiata-Semproniano.