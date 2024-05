Terza categoria. La Briglia Vaiano-Polisportiva Naldi ultimo atto . Si giocheranno la finalissima per la promozione

Sarà La Briglia Vaiano-Polisportiva Naldi la finalissima dei playoff di terza categoria, che designerà la seconda squadra promossa al piano superiore insieme alla Valbisenzio Academy vincitrice del campionato. Questo il responso delle semifinali che hanno sostanzialmente rispettato il pronostico per quanto tutte e quattro le squadre in lizza abbiano dato vita a due confronti equilibrati.

Da un lato, La Briglia Vaiano riceveva ad Usella La Libertà Viaccia reduce da un secondo scorcio stagionale da schiacciasassi. Lusha ha firmato l’1-0 che ha consentito ai vaianesi di passare il turno e di continuare a sognare: la società sta attraversando mesi difficili, dovendo fare ancora i conti con i danni lasciati dall’alluvione, ma giocatori e staff tecnico hanno fatto quadrato e sono stati protagonisti di una stagione più che positiva, alla quale manca solo la ciliegina sulla torta. Dall’altro confronto è invece emersa la Polisportiva Naldi, anche se il San Giusto ha venduto cara la pelle e sino a pochissimi minuti dalla fine era qualificato all’ultimo atto. A Poggio alla Malva, Franceschini su rigore ha portato avanti i padroni di casa, prima che Bastogi segnasse il gol del pari e prolungasse la partita ai supplementari. Ottavia aveva anche siglato la rete del clamoroso sorpasso per gli uomini di coach Trezza, prima che Bossahon all’ultimo tuffo siglasse il definitivo 2-2 e consentisse alla Naldi di avanzare in finale alla luce del miglior piazzamento in classifica nella regular season.