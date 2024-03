Terza categoria. La capolista Punta Marina ospita il Bisanzio. Il Brisighella se la vedrà col Giovecca

Maltempo permettendo, torna in campo la Terza Categoria ravennate con quasi tutte le gare del girone A. La capolista Punta Marina ospita il Bisanzio, terz’ultimo, e potrebbe tornare a staccare il Mezzano, secondo ma che oggi riposa e, dunque, resterà fermo a 40 punti contro i 41 degli adriatici, reduci però dal passo falso di Carpinello. Proverà a scalare la classifica anche la Compagnia dell’Albero oggi terza ma staccata di ben 9 punti dal Punta Marina. L’unica gara in programma domani è quella tra le ultime due della classe: Endas Monti-Cral Mattei. Nell’avvincente girone B, oggi si gioca soltanto Lectron-Villanova, mentre la capolista Brisighella ospita il Giovecca. Le tre inseguitrici, raccolte in tre punti, Prada, Sporting Lugo e Pro Loco Reda, giocano rispettivamente contro Ulisse&Penelope, Vatra e Mordano Bubano. Programma Terza Categoria (20ª giornata, ore 14,30). Girone A: Compagnia dell’Albero-J. Cervia, Coyotes-Carpinello, P. Corsini-Pol. Camerlona, P. Marina-Bisanzio (ore 15), S. Romagna-Atlas. Domani: Monti-E. Mattei (ore 15,30). Riposa: Mezzano. Classifica: P. Marina 41; Mezzano 40; C. Albero 32; Carpinello 31; Coyotes 28; Atlas 26; Camerlona 25; J. Cervia 22; P. Corsini 16; Bisanzio, S. Romagna 15; Mattei 13; Monti 9. Girone B: Lectron-Villanova. Domani: Brisighella-Giovecca, Lugo-Biancanigo, Prada-Ulisse&Penelope, P. L. Reda-M. Bubano, Sp. Lugo-Vatra. Riposa: Marradese. Classifica: Brisighella 37; Prada 36; P. L. Reda 34; Sp. Lugo 35; Lugo 26; Biancanigo, Giovecca 24; Vatra 21; Villanova 19; M. Bubano 18; Ulisse&Penelope, Marradese 17; Lectron 11.

u.b.