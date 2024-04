Terza categoria. La capolista Valbisenzio è pronta a festeggiare. La Libertà Viaccia vince ed è a un passo dai playoff

La capolista è ormai pronta a festeggiare la promozione diretta, ma le dirette concorrenti continuano comunque a mostrarsi competitive. E’ il riassunto della terzultima giornata del campionato di Terza Categoria, andata in archivio ieri. Nel segno della Valbisenzio Academy: letteralmente solo un miracolo potrebbe a questo punto negare la promozione diretta agli uomini di Antonio Imbriano, che hanno sei punti di vantaggio sulla coppia di inseguitrici formata da Polisportiva Naldi e La Briglia Vaiano. Il 6-0 rifilato al Grignano dà la misura di una formazione solida che gioca a memoria, consapevole della propria forza. La Briglia sta però vendendo cara la pelle e non appare assolutamente intenzionata a cedere:Tronchi, Polidori e Naglieri hanno griffato il 3-0 interno sul Tobbiana e i vaianesi mantengono la seconda posizione confermandosi in stato di grazia.

Idem dicesi per la Polisportiva Naldi, che ha fatto risultato pieno sul campo del San Giusto vincitore della Coppa Faggi (e che per questo avrà ancora la possibilità di giocarsi il salto di categoria). I carmignanesi, intanto hanno vinto 2-0 in virtù dei gol di Compagni e Colligiani e possono guardare alle ultime due sfide con maggior fiducia. Occhio però al La Libertà Viaccia, ormai ad un passo dai playoff: di Fratoni e Riggio gli acuti che hanno certificato il 2-1 esterno sull’Eureka. Dopo un primo scorcio stagionale di rodaggio, coach Sensi ha trovato la quadratura del cerchio e il quarto successo consecutivo autorizza a sognare. Non ha abbandonato le speranze nemmeno il Paperino San Giorgio, e in effetti ne ha ben donde: il 5-1 inflitto a domicilio al Carmignano dai ragazzi di mister Betti issa il PSG a quota 44. Pollice alzato anche per il Bacchereto, che anche grazie ad un Calabrese in versione trascinatore ha violato il terreno di gioco del Colonnata alla luce del 3-2 finale.

Si rialza anche il BGV Soccer, dopo il 3-1 inflitto al Momtepiano. E c’è infine Las Vegas, che in questo caso era impegnato nella gara contro la seconda squadra dell’Eurocalcio Firenze che come di consueto non assegna alcun punto. Gli uomini di Shehaj sono in forma e vogliono ribadirlo anche nelle ultime due partite della "regular season".

Giovanni Fiorentino