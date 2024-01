Terza categoria. La Casalgrandese mette l’ipoteca sul campionato. Il Sant’Ilario continua a marciare forte

Ipoteca sul campionato. La mette sua maestà Casalgrandese che, nella prima di ritorno, cala un tris sul campo del Gatta e allunga a +7 sul Vetto bloccato in casa dagli Amici di Davide. Per il team di Salvati in buca Giberti, Corniola e Riella che firmano l’11° hurrà su 12 gare. Si mangia le mani il Vetto che si fa annullare un doppio vantaggio in superiorità numerica dagli Amici di Davide trascinati dalla deviazione in mischia a tempo scaduto di Nuccini. Ospiti avanti con Bondavalli cui risponde subito il penalty di Bertucci, sorpasso con l’euro-gol di Pini al termine di un’azione di soli 4 passaggi e tris calato da Briselli, prima che gli ospiti accorcino nella ripresa col rigore ancora di Bondavalli. Un opaco Puianello non va oltre l’1-1 interno col Fogliano che rimonta con merito allo scadere grazie alla rete in mischia di Rinaldi; per i locali sprint firmato di testa da Michael Bonini allo scadere del primo tempo. Ghiaccio protagonista in montagna col rinvio di Collagna-Sporting Tre Croci e Ramiseto/Ligonchio-Biasola. Inatteso tonfo esterno del Felina che paga dazio all’Invicta Gavasseto vittoriosa per 4-2. Nel girone B continua la corsa della regina S.Ilario che rifila un poker alla cenerentola Audace stesa da Ardito, Delmonte, Capocchiano e Sirocchi. Hurrà in rimonta per la Plaza Montecchio sul Milan Club grazie ai gol di Gulisano, Cantarelli, Silvi e Lusetti. Si rilancia per la corsa play-off il Cadelbosco che espugna (2-1) Vigatto grazie a Galeotti e Del Prete.

Federico Prati