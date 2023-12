Terza categoria: la compagine lunigianese riduce lo svantaggio dalla capolista Dallas romagnano. Monti corsaro sul campo del Seravezza. Decide la gara una rete di Mattia Barbasini

Montagna seravezzina

0

Monti

1

MONTAGNA SERAVEZZINA: Iacopi, Grotti, De Lucia, Pellegrini Matte, Quadrelli (76’ Martinelli), Mattei Stefano, Manfredi, Mattei Michele (69’ Giovannini), Guidotti (69’ Pellegrini Matteo), Tarabella, Giannecchini. All.: Iori.

MONTI: Luciani, Cortesi, Bellacci Giacomo, Vaccaro, Erta, Giubbani, Maurelli (69’ Cresci), Barbasini Mattia (76’ Bartolini), Manassero, Bellacci Alessandro, Oligeri (72’ Gabrielli). All.: Barbasini.

Arbitro: Lossi di Viareggio.

Marcatore: 59’ Barbasini Mattia.

SERAVEZZA – Mattia Barbasini lancia sui piani nobili della classifica gli albicelesti, che con il successo in casa del Seravezzina (e la sconfitta in contemporanea del Dallas Romagnano con il Pontremoli) si porta a tre punti dalla capoclasse Dallas e a un punto dalla coppia Salavetitia e del Montagna. Nel catino del “Tognocchi“ si è dunque vissuto un altro pomeriggio intenso. Una partita combattutissima fra due squadre forti in ogni reparto, manovre armoniose, alla larga da banali tic-toc: idee precise, triangolazioni computerizzate. Il costante equilibrio tra le due compagini che meritano i piani alti della classifica è rotto al 59’ da un gran gol di Mattia Barbasini, la bomba scaricata dai venticinque metri dal numero otto piega le mani a Iacopi.

La reazione dei padroni di casa è veemente e al minuto 74’ con Guidotti colpiscono in pieno la traversa e Manfredi quattro minuti dopo sbaglia la mira sfiorando l’uno a uno. Clamoroso errore del fischietto viareggino che al minuto 89’ non concede un evidentissimo calcio di rigore per un lampante atterramento in piena area ai danni di Manassero.