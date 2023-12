Terza categoria. La Compagnia sogna lo sgambetto al Punta. Il Mezzano li insidia

Ultima giornata dell’andata anche in Terza Categoria – poi ci saranno due domeniche dedicate alla coppa – con il Punta Marina già campione d’inverno nel girone A. Gli adriatici saranno ospiti, nel big match di giornata, della Compagnia dell’Albero di Giacomo Marrone (foto), terza in classifica anche se staccata attualmente di 8 punti. Potrebbe avvicinarsi il Mezzano, domenica in campo con l’Endas Monti, ultima della classe, seppur con una gara in meno. Nel girone B riposa la capolista Prada che potrebbe essere scavalcata dalla coppia Brisighella-Pro Loco Reda che insegue a 2 punti: entrambe sono impegnate in trasferta, la prima sul campo della Lectron, la seconda domani pomeriggio (alle 15,30) a Marradi contro i locali, in caccia di un posto al sole dei playoff. Programma (ore 14,30).

Girone A (domani): Atlas-E. Mattei, C. Albero-P. Marina, J. Cervia-Carpinello, Pol. Camerlona-Bisanzio, S. Romagna-Coyotes. Domenica: Mezzano-Monti (ore 15). Riposa: P. Corsini. Classifica: P. Marina 29; Mezzano 23; C. Albero 21; Atlas 20; Carpinello 17; J. Cervia, Pol. Camerlona 14; P. Corsini 13; Coyotes 12; E. Mattei 9; Bisanzio 8; S. Romagna 7; Monti 6. Girone B (domani): Lectron-Brisighella, Marradese-P. L. Reda (ore 15,30). Domenica: Sp. Lugo-Lugo, Ulisse&Penelope-Biancanigo, Vatra-Giovecca, Villanova-M. Bubano. Riposa: Prada. Classifica: Prada 26; Brisighella, P. L. Reda 24; Lugo, Sp. Lugo 19; Biancanigo 17; Vatra 15; Giovecca 13; Ulisse&Penelope, M. Bubano 11; Marradese 9; Lectron 7; Villanova 3.

u.b.