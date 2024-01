TERZA CATEGORIA. La Coppa provinciale e i due posticipi

Con i posticipi della quattordicesima giornata si è delineato il quadro dei due gironi di Terza categoria.

Nel girone "A" netta vittoria a suon di gol al vecchio "Comunale" di Castelnuovo Garfagnana per il Filicaia Diavoli Rossi che ha rifilato un 5 a 2 al Lucca Ovest. La formazione biancorossa è passata con la rete di Borgia e le doppiette di Triti e Satti; doppietta anche per gli ospiti con Belluomini. Il Filicaia Diavoli Rossi sale, così, nelle zone alte della classifica, a 25 punti, raggiungendo la coppia New Team-Pieve San Paolo. Il Lucca Ovest, rimane penultimo, con 8 punti.

Nel girone "B" vittoria esterna per 2 a 0 della Folgore Segromigno Piano sul campo del Veneri. I ragazzi giallorossi hanno sbloccato il match nel secondo tempo, subito al 5’, con Obbligato; il raddoppio quattro minuti più tardi con Kolaj. Folgore in classifica quinta con 29 punti, in piena corsa play-off, mentre il Veneri rimane al tredicesimo posto, con 14 punti, in compagnia della Calcistica Popolare Trebesto.

Intanto, questo pomeriggio, è già tempo di semifinale di Coppa provinciale. Alle 15 si affronteranno Atletico Castiglione e Valfreddana, mentre, alle 20.30, sarà la volta di San Lorenzo - Sporting Forte dei Marmi. Chi vince accederà direttamente alla finale della Coppa provinciale che si giocherà il 28 febbraio prossimo.

Alessia Lombardi