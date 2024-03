Terza categoria La formazione di Capiferri ’vede’ la zona playoff. Al Pontremoli il derby lunigianese. Il Podenzana costretto alla resa

Podenzana

0

Pontremoli

3

PODENZANA: Cavalieridoro, Cini (79’Scolaro), Caponi, Marchetti, Rossi, Moscatelli, Stragapiede (84’Centofanti Nicolas), Giovannini (69’Pigerini), Lombardi (84’Gabrielli), Boricean. All. Centofanti.

PONTREMOLI: Matteucci, Fornaciari (79’ Binda), Lecchini (63’ Marianelli), Tanini, Cervara, Bardini Riccardo, Bardini Francesco (66’Oddo), Ramaj, Ferrara (79’Echab), Zuccarelli, Polloni (66’Neri). All. Capiferri.

Arbitro: Palma di Carrara.

Marcatori: 10’ Polloni, 50’ e 72’ rig. Ferrara.

Note: espulsi: Marchetti (Pod), Moscatelli (Pod) e l’allenatore-presidente Centofanti (Pod). Ammoniti: Marchetti, Cini, Rossi, Moscatelli, Boricean.

PODENZANA – Ancora un passo avanti, ma non determinante, del Pontremoli verso la conquista dell’area playoff di Terza categoria compiuto nel derby lunigianese. Un classico derby, nel primo tempo, nel senso che è stato combattuto a viso aperto senza particolari tatticismi. Questo perché gli ospiti erano intenzionati a confermare contro i cugini del Podenzana tutti i meriti che li vedono con un piede in area nobile, mentre i padroni di casa volevano dimostrare di essere in grado di giocare alla pari con il più quotato avversario. Da queste premesse è venuto fuori un confronto a viso aperto per oltre un tempo, fin al raddoppio di Ferrara (50’). Il Pontremoli è passato in vantaggio quasi subito, al 10’, con Polloni ma poi come detto il match è stato equilibrato. Nella ripresa la squadra di Capiferri ha chiuso i conti con la doppietta di Ferrara e grazie anche alle espulsioni di Marchetti e Moscatelli fra i padroni di casa. Da registrare una parata- spettacolo di Cavalieridoro (applausi).