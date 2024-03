Terza categoria. La Lanterna si ferma con il Capraia

Sosta pasquale per il campionato di Terza Categoria, prima del rush finale della stagione. Dopo ventisei giornate i valori iniziano a delinearsi, a quattro turni dal termine della stagione regolare.

Nel Girone A La Lanterna di Lastra a Signa è capolista dall’inizio del torneo e, nonostante la sconfitta per 2-0 a Capraia, può vantare sei punti di vantaggio sul Bibe 1964, che ha vinto per 2-0 in casa con il Firenze Nord. Gli ultimi tre posti per i play-off sono in pratica già assegnati a Capraia, Atletico Esperia e Sestoese, che hanno dieci punti di vantaggio sulla sesta della classifica.

Nel Girone B l’ultima partita ha decretato l’allungo della Sales, che ha battuto per 2-1 in casa il Tosi, mentre il Carbonile è stato fermato sul 2-2 interno dalla Sandro Vignini Vicchio. Vaglia, Sandro Vignini Vicchio, Albereta ’72 e Cavallina, racchiuse in quattro punti, si giocano gli ultimi tre posti disponibili per i play-off; più distante il San Salvi Sancat, staccato di sei lunghezze.