Terza categoria. La Polisportiva Naldi mette la freccia ed è in testa. Rinviata la gara tra la Valbisenzio e il Montepiano

Il pensiero non può non andare al momento difficile che l’intera provincia sta attraversando, a causa dei risvolti dell’alluvione. L’ottava giornata del campionato di Terza Categoria chiusasi ieri, quella della ripartenza, ha però confermato gli indizi circa quelle che saranno le contendenti al successo finale. A partire dalla Polisportiva Naldi, che ha messo la freccia e scavalcato la Valbisenzio Academy, prendendosi la testa della classifica. Per il momento, il sodalizio carmignanese non sta sbagliando un colpo e viaggia a punteggio pieno: Colligiani (doppietta) Pagnotta e Kamal hanno certificato il 4-1 casalingo nello scontro diretto con il Paperino San Giorgio, che vale la quinta vittoria in altrettante partite e la seconda piazza parziale. E i nuovi primi della classe hanno la possibilità di allungare ulteriormente, visto che la Valbisenzio deve ancora giocare con l’Eurocalcio "B", nella gara che come di consueto non assegnerà punti.

I valbisentini di Antonio Imbriano non hanno però giocato nemmeno ieri, visto che la partita contro il Montepiano è stata rinviata in extremis. E verrà dunque recuperata più avanti, al pari di Carmignano – La Briglia Vaiano. La Briglia dovrebbe oltretutto ricevere la visita del presidente della Figc Gabriele Gravina, nella tarda mattinata di domani. Pollice alzato per il San Giusto, che a seguito del 3-1 inflitto al Tobbiana ha agguantato la terza posizione parziale in graduatoria. Giornata-no invece per il Colonnata, anche se la sconfitta interna per 4-2 maturata contro la seconda squadra dell’Eurocalcio non viene conteggiata, come spiegato poc’anzi.

Occhio anche a due formazioni che stanno risalendo la china: il cambio di panchina sembra aver giovato al Las Vegas, che grazie a Torri e Tacconi ha violato il terreno di gioco dell’Eureka imponendosi per 2-1. Lo stesso risultato con cui il Grignano del sindaco di Agliana Luca Benesperi ha superato in casa il BGV Soccer, con Biancalani e Zani in veste di mattatori. Bacchereto corsaro infine contro La Libertà Viaccia, considerando l’1-0 finale.

Giovanni Fiorentino