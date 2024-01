Terza categoria. La stagione nel vivo: campionati tirati e mercoledì la Coppa

Entra nel vivo la stagione di Terza categoria. Nel girone B di Lucca mercoledì scorso si è giocato il recupero della 9ª giornata con lo Sporting Forte dei Marmi che ha vinto bene 3-1 sul campo della Trebesto grazie alla tripletta di Maggi (di cui 2 gol su rigore). Lo Sporting Forte poi sarà in campo anche mercoledì prossimo nella semifinale di Coppa provinciale a San Lorenzo a Vaccoli. Questo invece il programma odierno della 14ª giornata per le versiliesi: alle 14.30 Bargecchia-Farneta a “Le Colline“, Sporting Forte-Vorno in via Versilia, Stiava-Valfreddana a “La Pianaccia“ di Piano di Conca e poi alle 15.30 Retignano-Aquila Sant’Anna al “Macchiarini-Ricci“.

Nel girone unico di Massa Carrara la 14ª giornata è inziata già ieri sera con la stracittadina big-match SalaVetitia Seravezza FC-Montagna Seravezzina. Lunedì nel posticipo lo Sporting Marina ospita al “Pedonese“ il Dallas Romagnano che poi rigiocherà due sere dopo nel recupero della 5ª giornata contro la Montagna Seravezzina.