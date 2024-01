Terza Categoria. La Valbisenzio Academy si conferma capolista. Risalgono la Polisportiva Naldi e La Libertà Viaccia

La capolista continua a marciare, ma le inseguitrici non hanno intenzione di mollare. E’ la sintesi della sedicesima giornata del campionato di Terza Categoria (la prima del girone di ritorno) andata in archivio ieri e capace di regalare qualche sorpresa. Un turno che ha indubbiamente premiato in primis la Valbisenzio Academy, capace di annichilire fra le mura amiche il Tobbiana con un 7-0 che lascia poco spazio a repliche (con Ghianni e Lulja mattatori). Gli uomini di coach Imbriano restano primi in classifica a quota 36, con tre punti di vantaggio sulle seconde. Per un margine che lascia in dote una certa fiducia, perché potrebbe salire a sei lunghezze in caso di vittoria nella partita da recuperare. Per il momento però, San Giusto e La Briglia Vaiano continuano a restare in scia al secondo posto: la banda Trezza ha regolato l’Eureka grazie all’1-0 griffato da Moretti, mentre i valbisentini hanno espugnato il campo del Bacchereto alla luce del 2-1 finale (reti di Cibella e Tronchi da un lato, di Brusi dall’altro).

Risalgono anche le quotazioni della Polisportiva Naldi, quarta in graduatoria con 32 punti. Merito dell’1-0 inflitto al Carmignano nel derby del sabato, che reca la firma di Franceschini. Anche La Libertà Viaccia può comunque tracciare un bilancio positivo dell’ultima uscita: il 2-0 casalingo rifilato ad un Montepiano sempre più in crisi tecnica (grazie agli acuti di Fratoni e Ceri) lancia la formazione di Sensi in quinta posizione. Frena invece Las Vegas, con il sodalizio vaianese che non è riuscito ad andare oltre un 1-1 nella tana del BGV Soccer. Anche Grignano e Tobbiana si sono divise equamente la posta in palio, se si considera il 2-2 registrato al triplice fischio del direttore di gara.

Il Paperino San Giorgio attuale settima forza del raggruppamento è caduto davanti al proprio pubblico: i gol di Parlavecchio e Pappadà si sono rivelati inutili, visto che l’Eurocalcio "B" ha vinto con un 4-3 pirotecnico. Si tratta ad ogni modo di un ko indolore, per il gruppo di Filippo Betti, perchè trattandosi di uno scontro con un seconda squadra si tratta di un match non valido ai fini della graduatoria.

G.F.