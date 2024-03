Terza categoria. La Valbisenzio alla prova Viaccia. San Giusto, arriva il Bgv Soccer

La Valbisenzio Academy prima della classe sarà impegnata in casa in uno dei tre posticipi domenicali contro La Libertà Viaccia (domani ore 15): i valbisentini di coach Antonio Imbriano (foto) sono primi a 55 punti e se la vedranno con una squadra in crescita, che occupa la quinta piazza della classifica. Intanto oggi alle 15 La Briglia Vaiano tenterà di dimezzare l’attuale distacco di sei lunghezze nei confronti dei "cugini": la formazione di Beccaglia, seconda, affronterà il Montepiano fanalino di coda del raggruppamento. Impegno domenicale anche per il San Giusto, terzo: la banda Trezza, vincitrice della Coppa Faggi, riceverà il BGV Soccer. Tornando invece alle gare di oggi, da tenere d’occhio la Polisportiva Naldi: i carmignanesi, quarti, si cimenteranno nel derby contro il coriaceo Bacchereto. Sempre oggi, il Carmignano attenderà l’Eurocalcio "B", nella partita che come di consueto non assegna alcun punto ai fini della graduatoria. A completare il quadro, il terzo posticipo di domani vedrà i vaianesi de Las Vegas giocare in trasferta contro il Colonnata. Prima della fine della "regular season" ci sono ancora 21 punti virtualmente in palio per tutti. E tutte le contendenti vogliono approfittarne, per poi tirare le somme dopo il "rush" finale.

Giovanni Fiorentino