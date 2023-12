Terza categoria. La Valbisenzio brilla: espugnata la Polisportiva Naldi. Il San Giusto regola il Bacchereto. Ok il Las Vegas

Un turno che potrebbe già aver impresso una prima svolta: c’è una prima della classe che adesso vuole a tutti i costi tentare di andare in fuga dopo aver annichilito una concorrente, anche se il cammino è ancora lungo. L’undicesima giornata di Terza Categoria, iniziato due giorni fa e terminata ieri con le ultime sfide, ha indubbiamente incoronato la Valbisenzio Academy, che adesso ha preso il comando della classifica in solitaria con tre lunghezze di margine sulla seconda. E gli uomini di coach Antonio Imbriano possono far festa anche perché hanno espugnato il campo della coriacea Polisportiva Naldi, che fino a poco tempo fa sembrava di gran lunga la squadra più forte del torneo: Mazzola (doppietta) Rossellò e Mazzini hanno griffato il 4-1 imposto ai carmignanesi, vanificando l’acuto di Marzani. I valbisentini hanno adesso due lunghezze di margine sui rivali, ma dovranno guardarsi le spalle dal San Giusto che dopo il 3-1 sul Bacchereto (propiziato da un bis di Contorno e da un gol di Bastogi) è adesso il rivale più accreditato.

Quinta piazza per il Paperino San Giorgio, dopo l’1-1 casalingo con l’Eureka: rete di Santagata da una parte, di Pratesi dall’altra. E appaiono in risalita anche le azioni del Las Vegas: il 3-2 interno con il Montepiano (Giorgi, Elia Torri e Filippini) regala ai vaianesi l’ingresso nella parte sinistra della graduatoria. Nei posticipi di ieri, si è interrotta la corsa de La Libertà Viaccia: gli uomini di Simone Sensi sono caduti per mano della "matricola" Grignano, vittorioso per 4-2. Traore e Donnarumma hanno trascinato il Bgv Soccer nel 3-0 casalingo sul Colonnata. E anche il Tobbiana ha rialzato la testa, battendo un po’ a sorpresa (2-0) un Carmignano che non sembra ancora aver raggiunto un rendimento costante.

Resta a metà classifica La Briglia Vaiano, dopo il 2-0 contro l’Eurocalcio Firenze "B" (per un risultato che come al solito non verrà conteggiato trattandosi di una seconda squadra). Un campionato insomma ancora aperto, anche se nelle primissime posizioni non sembra più esserci quella lotta serrata emersa nelle scorse settimane. E saranno le prossime giornate a delineare un quadro più chiaro, in ogni caso.

Giovanni Fiorentino