Terza categoria. La Valbisenzio è inarrestabile: il Paperino al tappeto La Polisportiva Naldi si arrende al Las Vegas

La prima della classe continua a marciare a pieno ritmo centrando la quindicesima vittoria in diciannove partite disputare, tallonata da quella che promette di essere l’inseguitrice definitiva. Questo il verdetto della ventesima giornata di Terza Categoria, chiusasi proprio ieri. E che ha sorriso ancora alla Valbisenzio Academy: Langianni e Attucci hanno griffato il 2-0 con cui gli uomini di Antonio Imbriano hanno battuto il Paperino San Giorgio, mantenendo la vetta della graduatoria a quota 48 punti. E mantenendo anche le sei lunghezze di vantaggio su La Briglia, che ha superato il San Giusto nello scontro diretto di ieri. Galli e Machiavelli hanno neutralizzato il gol di Moretti e griffato il 2-1 conclusivo che lancia i vaianesi al secondo posto in solitaria, a 42. I ragazzo di Trezza rimangono invece terzi, a quota 36 punti, in attesa di recuperare una partita. Battuta d’arresto a sorpresa per la Polisportiva Naldi, fra le mura amiche: Franceschini e Bossahon non sono bastate, Las Vegas ha vinto 4-2 grazie alle doppiette di Torri e Telhaj. Continuano a risalire le quotazioni de La Libertà Viaccia (trascinata da Fratoni e Russo) dopo il 2-1 inflitto al Tobbiana: il gruppo di Sensi è sempre più saldo in quinta posizione e continuando su questi ritmi potrebbero risalire ulteriormente la china sino a riproporsi anche per le prime posizioni. Torna a vincere il Bacchereto, dopo alcune giornate con il freno a mano tirato: Fabozzi e Meta hanno griffato il 2-0 casalingo contro il BGV Soccer. Salgono anche le quotazioni dell’Eureka: il 5-0 inflitto al Montepiano fanalino di coda vale il settimo posto e una buona iniezione di autostima.

Fa festa anche il Grignano del sindaco aglianese Luca Benesperi: il 4-3 contro l’Eurocalcio "B" non assegna come di consueto punti ai fini della graduatoria, ma fa comunque bene al morale. Girandola di reti in Colonnata – Carmignano: i locali ne sono riusciti vittoriosi in virtù del 3-2 maturato al novantesimo, grazie a Gashi, Cini ed Ermini (mentre dall’altra parte hanno marcato Vecchio e Vurro). Ora riflettori sulla finalissima di Coppa Faggi, fissata per mercoledì prossimo: La Briglia e San Giusto si sfideranno di nuovo, ma stavolta ci sarà in palio un trofeo.

G. F.