Terza categoria. La Virtus Amiata non si ferma. Il San Quirico vince col "braccino»

Poteva essere una domenica molto importante in Terza categoria e così è stato. Infatti c’è stato il cambio al vertice del girone di Terza categoria col Paganico ko e ora terzo. Il team di Amedei perde ancora uno scontro diretto, stavolta in casa, contro la Virtus Amiata che, dopo aver vinto la Coppa Provinciale, adesso punta al bottino grosseto del campionato. Gli amiatini sbancano Paganico, lo superano in classifica ed ora tallonano a meno due punti il San Quirico, che ha faticato per battere, 1-0 su rigore, il fanalino di coda Semproniano in un testa-coda tutt’altro che semplice.

La classifica: San Quirico 50, Virtus Amiata 48, Paganico 47, Ribolla 35, Aurora Pitigliano 35, Alta Maremma 34, Braccagni 30, Orbetello Scalo 27, Civitella 26, Sticciano 25, Polisportiva Scanssano 23, Atletico Grosseto 21, Capalbio 21, Batignano 18, Semproniano 8.