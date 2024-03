Terza categoria. La Virtus Amiata rischia. Paganico, nuovo mister

Venticinquesimo turno di campionato in Terza categoria con le prime due della classe che avranno due trasferte non semplici. Mentre il Paganico, che in settimana ha esonerato il proprio allenatore Federico Amedei, giocherà in casa. Tre formazioni raccolte in sei punti per puntare al salto di categoria. L’attuale prima della classe, il San Quirico, è la squadra che oggi avrà la miglior avversaria, ovvero il Capalbio, tredicesima forza del campionato e squadra che oramai ha poco da chiedere al torneo. Ma occhio alle distrazioni, visto come il San Quirico dovrà riposare ancora. Dietro, la Virtus Amiata sarà in quel di Ribolla, quinta, per un incontro non semplice, vista la voglia di rivalsa dei bianconeri. Gli amiatini, dopo la vittoria della Coppa Provinciale e il successo del primo turno regionale, oggi avranno un appuntamento difficile su un campo complicato, per provare a rimanere in scia alla prima della classe. Il Paganico invece in settimana ha esonerato Amedei e oggi ospita l’Alta Maremma per una bella sfida tra terza e quarta in classifica. Il programma della giornata: Braccagni-Batignano, Capalbio-San Quirico, Paganico-Alta Maremma, Scansano-Civitella, Ribolla-Virtus Amiata, Semproniano-Orbetello Scalo, Sticciano-Aurora Pitigliano.