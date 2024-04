Terza categoria. Maroso Mondolfo è promossa. Pole scavalca la Vigor in vetta

Nel girone A la nuova capolista è il Pole che vince sul campo del Furlo e sorpassa la Vigor San Sisto che ha pareggiato con il Pol. Bottega, terza in classifica. Nel B il Maroso Mondolfo in delirio: ha vinto il campionato e sale in 2ª categoria. I ragazzi di mister Federico Contini fino a questo momento hanno ottenuto 18 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte in 23 partite, mettendo a segno 45 reti e subendone solo 22.

Girone A: Academy Montecchio-Casa 33 4-2; Borgo Pace-Piobbico 90 0-2; Cagliese-San Silvestro 3-2; Furlo-Pole Calcio 0-1; Gallo Football-Torre 1-1; Serra Sant’Abbondio- Pieve di Cagna 1-1; Vigor San Sisto-Pol. Bottega 0-0.

Classifica: Pole 55; Vigor San Sisto 54; Polisportiva Bottega 52; Serra Sant’Abbondio 38; Cagliese 37; Borgo Pace 36; Piobbico 90 35; Torre, Academy Montecchio 30; San Silvestro 27; Gallo Football 22; Furlo 90 16; Pieve di Cagna 14; Casa 33 punti 8.

Girone B: I.E.S. Dini-Tre Ponti 1-2; Maroso Mondolfo-Babbucce 3-0; Montelabbate-Cesane 1-0; Novilara-Castelvecchio 3-2; Nuova Bedosti-Sammartinese 0-5; Real Porto Senigallia-Villa Palombara 1-1; V.F. Pesaro-Junior Centro Città 3-1.

Classifica: Maroso Mondolfo 55; Junior Centro Città 44; Sammartinese 39; Cesane, Tre Ponti 38; Villa Palombara, Montelabbate 36; Real Porto Senigallia, V. F. Pesaro 35; I. E. S. Dini 34; Novilara 32; Babbucce 19; Castelvecchio 8; Nuova Bedosti 5.