Terza categoria. Mezzano in finale con i Coyotes

Definite le finali dei playoff dei due gironi di Terza Categoria. Le due seconde classificate al termine della regular season non deludono, anche se il Mezzano, nel girone A, fatica più del previsto e passa solo ai supplementari (5-2) sulla Camerlona. Affronterà i Coyotes che regolano 1-0 il Carpinello. Nel girone B si affronteranno Pro Loco Reda e Lugo, vittorioso 3-1 a Prada. Girone A: Mezzano-Pol. Camerlona 5-2 dts (3’ S. Campana (C), 17’ rigore Pirazzoli, 35’ rigore S. Campana (C), 37’ del secondo tempo Condorelli, 5’, 8’, 15’ del secondo tempo supplementare Basile), Coyotes-Carpinello 1-0 (36’ st P. bertilotti). Finale: Mezzano-Coyotes. Girone B: Pro Loco Reda-Villanova 1-0 (15’ pt Abetti), Prada-Lugo 1-3 (Monducci (P), Ricci Frabattista, Villa, G. Rossi). Finale: Pro Loco Reda-Lugo.

u.b.