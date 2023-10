Terza categoria: non si è disputata la gara tra Valbisenzio e Paperino e quella tra Las Vegas-Naldi. Il maltempo rovina il turno: rinviate due gare. Il San Giusto espugna La Briglia e sorride

Un turno nel quale l’indiscusso protagonista è stato il maltempo, quello chiusosi ieri. L’acquazzone abbattutosi sabato scorso su tutta la provincia ha infatti indotto il rinvio di due partite di cartello, a causa del terreno di gioco oltre i limiti della praticabilità. Anche per questo però, il campionato di Terza Categoria promette di rivelarsi ulteriormente avvincente, con le carte rimescolate da un imprevisto in attesa che la situazione si riequilibri. Il match che vedeva la capolista Valbisenzio Academy far visita al Paperino San Giorgio alla fine non si è disputato e la stessa sorte è toccata a Las Vegas – Polisportiva Naldi, con i carmignanesi che avrebbero potuto conquistare la vetta a determinate condizioni. Dovranno invece aspettare, perché al momento c’è una nuova prima della classe: il San Giusto ha espugnato il campo de La Briglia Vaiano e il 2-1 finale (griffato da Rigamonti e Contorno, che hanno vanificato l’acuto di Tronchi) vale il primo posto momentaneo in condominio con la Valbisenzio.

Colonnata – Carmignano dava alla formazione vincitrice la possibilità di spiccare il volo verso la zona playoff. Ed è forse per questo motivo che le contendenti hanno forse giocato con il freno a mano inconsciamente tirato, con la pressione che ha prodotto una pareggio a reti bianche. Può finalmente sorridere l’Eureka, che torna dalla trasferta contro il Montepiano con il primo successo nel torneo: una doppietta di Pratesi e un acuto di Skota hanno certificato il rotondo 3-0 emerso al triplice fischio. Fra gli incontri della domenica, la Libertà Viaccia non è riuscita ad espugnare il terreno di gioco di un Tobbiana che sembra aver dato un timido segnale di ripresa, considerando il 2-2 emerso all’Aiazzi. Successo esterno per la Polisportiva Bacchereto: un assolo di Cappuccio ha certificato l’1-0 esterno contro il BGV Soccer. Giornata-no per il Grignano, brutalizzato dalla seconda squadra dell’Eurocalcio Firenze alla luce del 4-1 finale. Visto che però i fiorentini gareggiano fuori classifica, si tratta come di consueto di un incontro per il quale non saranno comunque assegnati punti. E i grignanesi possono se non altro tirare un sospiro di sollievo, focalizzandosi sui prossimi impegni.

Giovanni Fiorentino