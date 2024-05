Terza categoria. Oggi si decide la vincitrice del torneo

Ultima partita di campionato in Terza categoria con 90 minuti di passione che decideranno la vincente del torneo. Sfida a distanza tra Virtus Amiata, prima con 63 punti, e Paganico, secondo con 62 punti. Entrambe però avranno una trasferta non scontata, affrontando due formazioni che sì sono fuori dai giochi playoff, ma che non hanno intenzione di regalare niente. La Virtus Amiata infatti sarà sul campo dell’Alta Maremma, quarta in classifica con 45 punti, che proprio domenica scorsa ha pareggiato a San Qurico spegnendo i sogni promozione dei giallorossi. Il Paganico, secondo, invece sarà a Braccagni, contro un avversario più abbordabile, ma pur sempre scomodo. Il programma: Alta Maremma-Virtus Amiata, Atl. Grosseto-Semproniano, Aurora Pitigliano-Capalbio, Batignano-Ribolla, Braccagni-Paganico, Civitella-San Quirico, Sticciano-Scansano.